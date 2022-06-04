الفاو: العالم يواجه تحديا خطيرا بسبب تعليق صادرات الأسمدة

قال ماكسيمو توريرو كبير اقتصاديي منظمة الأغذية والزراعة الأممية «الفاو»، إنّ العالم سيواجه تحديًّا خطيرًا؛ بسبب تعليق صادرات الأسمدة من الدول الرئيسية، مما سيؤثر على محاصيل 2023.

وأضاف في تصريحات أوردتها شبكة «روسيا اليوم»: «إذا لم نتمكن الشهر المقبل أو في غضون شهرين من الحصول على كل الأسمدة من المصدرين الرئيسيين، سنواجه تحديًّا كبيرًا»، موضحا أن المصدرين الرئيسيين لأسمدة البوتاس هما روسيا وبيلاروسيا.

وتابع: «المشكلة تتعلق بالحصاد المقبل في عام 2023 ولذا فهذا همنا الرئيسي».

وفي وقت سابق، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، نيته السعي لاستعادة صادرات الحبوب من أوكرانيا، وكذلك الأسمدة من روسيا وبيلاروسيا، من أجل التخفيف من أزمة الغذاء.

في سياق متصل، أكد فاسيلي نيبينزيا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، استعداد بلاده لتوريد الأسمدة، لكن هذا الأمر تعرقله العقوبات، وأعمال كييف نفسها هي التي تعيق تصدير الحبوب الأوكرانية.