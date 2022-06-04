كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" من منشور لأحد الأشخاص يتضرر من قيام شخص بالترويج لنفسه بعلاج السحر والحسد من خلال إحدى الصفحات.



بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مالك الصفحة المشار إليها، وهو عاطل، مقيم بمحافظة القليوبية.



بتقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم وبحوزته (كمية من الفحم والبخور، 6 إعلانات ورقية باسمه لعلاج السحر والمس والحسد).



وبمواجهة المتهم تعترف بقيامه بالنصب على المواطنين وإيهامهم بعلاجهم مقابل مبالغ مالية، وتم تتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم وإحالته للنيابة لمباشرة التحقيقات.