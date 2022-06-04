عمرو أديب ينتقد عدم تقبل الأهلي ثقافة الخسارة: خدوا الكلام ده من ناس متعودة على الهزيمة

انتقد الإعلامي عمرو أديب، ما أسماها "شماعات" من قبل منظومة النادي الأهلي لتبرير الخسارة من نادي الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وقال خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر"، مساء الجمعة: "أنا أعرف الأهلي كيف ينتصر وبشوفه وهو بينتصر وأتألم كثيرًا وهو ينتصر لكن اللي اكتشفته إن الأهلي مش بيعرف ينهزم".

وأضاف: "هناك كمية كبيرة من التحليلات والتبريرات للخسارة من يوم الماتش.. كان ناقص نتكلم عن دور الرياح الموسمية في هزيمة الأهلي.. ظروف الماتش لا علاقة لها بما جرى على أرض الملعب".

وذكر أديب - ملحما لنادي الزمالك: "خدوا الكلام ده من ناس متعودة على الهزيمة.. عادي بناخد الأمور ببساطة ونضحك.. أنا مش باحفل ولا شمتان.. أن قلبي على الرياضة".

وتابع: "ليه عاملين مصنع شماعات.. اتعلموا من ليفربول اللي استوعب الحكاية .. انهزموا بهدوء.. هي دي الكرة، لما الأهلي يكسب خارج أرضه يقولك روح الفانلة الحمراء ولما يخسر يقولك الحر والحكم وغيره وغيره".

وأكمل: "الأهلي عنده لازم يكسب.. دي روح عظيمة لكن وارد تخسر .. إنت مش أحسن من برشلونة ولا ليفربول ولا أحسن من البرتغال ولا البرازيل".

وقال أديب: "فيه ندوات في كل البرامج علشان تطلع الأهلي من اللي هو فيه.. إحنا مالنا؟.. مصر تحولت إلى طبيب يربت على الأهلي ويواسيه.. ده فريق اتغلب وأخد المركز الثاني.. ولو شايف الظروف كده من الأول كنت انسحب.. إيه اللي خلاك تروح".