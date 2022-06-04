تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بالشرقية.

وشنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الشرقية، والأجهزة المعنية بحملة أمنية على عدد من مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الشرقية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 4 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص كائنة بدائرة مركز شرطة أبو كبير بالشرقية.

كما تم ضبط 3 أشخاص، من المشرفين على تلك المراكز، وتبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص، عدم وجود موافقة من الجهات المختصة، مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص، لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.