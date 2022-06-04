روسيا وأوكرانيا تجريان أول تبادل لجثامين الجنو

أجرت روسيا وأوكرانيا أول تبادل علني لجثامين الجنود، فيما تتخطى الحرب 100 يوم، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وحذرت أوكرانيا من أن استخدام طرق بديلة لتصدير الحبوب لن يكفي لتجنب أزمة غذاء عالمية فيما تواصل روسيا ضرب حصار على مواني البحر الأسود.

وقال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، في تصريحات لصحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية إن الطرق البديلة لتصدير الحبوب من البلاد لن تكفي لتحل محل موانئ البحر الأسود التي تحاصرها روسيا، محذرا من نقص حاد في الغذاء العالمي، وأضاف: "لن تغطي كل أنشطتنا حتى 20٪ مما يمكننا القيام به عبر موانئ البحر الأسود".

وذكرت أوكرانيا أن قواتها تمكنت، وسط قتال شوارع عنيف، من استعادة أراض في مدينة كبرى في منطقة لوهانسك حيث أحرزت روسيا تقدما مؤخرا.