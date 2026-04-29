ليفربول يعلن جاهزية محمد صلاح للعودة قبل نهاية الموسم

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي عن اقتراب عودة نجمه المصري محمد صلاح للمشاركة في المباريات، قبل نهاية الموسم الحالي 2024-2025.

وكان صلاح قد تعرض لإصابة خلال الشوط الثاني من مواجهة كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب أنفيلد، ما أدى إلى استبداله أثناء اللقاء.

وكشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أن الإصابة عبارة عن شد عضلي خفيف، ولا تدعو للقلق أو تمثل خطورة على حالته.

ورغم ذلك، أوضح النادي أن من المتوقع عودة محمد صلاح إلى الملاعب قبل ختام الموسم الجاري، مع اقتراب رحيله عن صفوف ليفربول خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.