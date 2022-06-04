مصر ترفض شحنة قمح هندي قادمة من تركيا لإصابتها بآفات خطيرة محظور دخولها البلاد

العطار لـ«الشروق»: استقبلنا شحنة قمح هندي مؤخرا مطابقة للمواصفات وسيتم الإفراج عنها قريبا

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصري، إن مصر رفضت استقبال مركب قمح هندي واردة من تركيا، لأن سلطات الحجر الزراعي في تركيا أثبتت إصابة تلك الشحنة بأحد الآفات الحجرية الخطيرة أو المحظور دخولها مصر من قبل الحجر الزراعي المصري.

وأضاف العطار، في تصريحات لـ«الشروق»، أن شحنة القمح الهندية مازالت في تركيا ولم تصل إلى مصر حتى الآن، ولن يتم السماح باستقبالها لدينا، لأن تلك المركب وما بها من قمح مصاب بآفات حجرية تمثل خطورة عالية بالنسبة لمصر.

وأشار رئيس الحجر الزراعي، إلى وصول شحنة قمح هندية إلى مصر مطابقة لكل المواصفات والاشتراطات الحجرية، وسيتم السير في إجراءات الإفراج عنها قريبًا، وقبولها حجريًا.

وذكر العطار، أن مركب القمح الموجودة في تركيا الآن لم تكن مُعدة في الهند للتصدير إلى مصر، وهو ما يجعل أمر رفضها من قبل الحجر الزراعي المصري وارد ومنطقي.

وأوضح أن من أهم الاشتراطات والمواصفات التي يضعها الحجر الزراعي المصري لاستقبال أي شحنة قمح من الخارج، أن يكون القمح مزروع في أماكن ومناطق خالية من بعض الآفات والأمراض الحجرية.

وتابع: "هذا إلى جانب فحص الشحنة في مكان تصديرها سواء الهند أو غيرها من الدول من قبل مفتشي الحجر الزراعي المصري قبل تحميلها على المركب إلى مصر؛ لضمان خلوها من أية آفات حجرية – وهو ما لم يحدث في المركب الموجودة في تركيا الآن".

وكانت قد اتفقت الحكومة المصرية على شراء 500 ألف طن من القمح من الهند، بحسب تصريحات سابقة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي، الذي أكد أن قرار الهند بحظر تصدير القمح للخارج لن يؤثر على الاتفاقات بين حكومتي البلدين.

وكانت الهند قد قررت حظر صادراتها من القمح وسط ارتفاع الأسعار المحلية وموجة الحر الشديدة التي أدت لتضرر الإنتاج، وبموجب القرار، سيجري حظر صادرات القمح من البلاد من أجل "إدارة الأمن الغذائي العام للبلاد"، مع استمرار السماح بالشحنات بموجب خطابات الاعتماد الحالية.