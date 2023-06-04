وزيرة الداخلية الألمانية تعرب عن مواساتها لضحايا حريق بنزل للاجئين

أعربت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر عن مواساتها لضحايا حريق بنزل للاجئين بمدينة أبولدا بولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وكتبت الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس على تويتر اليوم الأحد أن "التحقيقات حول ملابسات الحادث جارية، أجهزة الأمن التابعة للحكومة الاتحادية على اتصال دائم مع شرطة ولاية تورينجن وجاهزة لتقديم الدعم في أي وقت".

وقال متحدث باسم الشرطة اليوم إن الادعاء العام في مدينة إرفورت باشر الإجراء المعروف باسم إجراء التحقيق في حادث وفاة، مشيرا إلى أن هذا هو الإجراء المتبع في مثل حوادث الحرائق التي تسفر عن وفيات، ويتطلب مثل هذا الإجراء عدم وجود اشتباه أولي في وجود جريمة خلف الحادث.

وكانت الشرطة أوضحت أن الحريق أسفر عن وفاة شخص، وإصابة 10 آخرين، وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن، وأضافت الشرطة أن طفلا 9 أعوام مفقود حاليا من بعد الحريق.

وعما إذا كان الطفل المفقود هو جثة الشخص المتوفى التي تم العثور عليها بعد الحريق، أوضحت الشرطة أنه لا يمكن التحقق من ذلك بشكل نهائي إلا بعد فحص الطب الشرعي.