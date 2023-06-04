رئيس الشيوخ يفتتح الجلسة العامة لمناقشة خطة التنمية للعام المقبل

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالمجلس، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024-2023.

وبلغت نسبة الاستثمارات العامة في الخطة التي يناقشها المجلس اليوم 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.

وأوصى تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، باتخاذ عدد من الإجراءات التي ستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كل القطاعات.

وبشأن مصادر النقد الأجنبي في الخطة، كانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد أوضحت أن صافي تحويلات الـمصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي الـمُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.

ولفتت إلى مستهدفات معدلات النمو في عدد من القطاعات في خطة 2024/23، مشيرة إلى قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.