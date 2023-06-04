الأرصاد توجه نصائح للمواطنين بشأن التعامل مع التقلبات الجوية: احملوا زجاجة مياه دائما

توجهت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، بنصائح إلى المواطنين بشأن التعامل مع التقلبات الجوية، التي تشهدها البلاد خلال فصل الربيع.

وناشدت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، المواطنين متابعة النشرات الجوية بصورة يومية، لافتة إلى أهمية الابتعاد عن أعمدة الإنارة ولوحات الإعلانات المعدنية والأشجار والمباني المتهالكة، مع سرعات الرياح الكبيرة.

وشددت على أهمية القيادة بهدوء تام على الطرق مع إثارة الرمال والأتربة؛ لأنها تؤدي إلى انخفاض وتدهور الرؤية الأفقية، ناصحة مرضى الحساسية الصدرية والجيوب الأنفية بارتداء الكمامات، حال الاضطرار للخروج من المنزل.

ولفتت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد، إلى أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، وتناول قدر كبير من السوائل والمرطبات، مع الأجواء الحارة نهارًا، مشيرة إلى أهمية حمل المواطنين لزجاجة مياه بصورة دائمة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف.

وذكرت أن مصر معتادة على رياح الخماسين في شهر مارس وأبريل، لكنها تأخرت قليلًا عن موعدها هذا العام، قائلة إن وجود السحب الرعدية، زاد من حدة الأتربة والرمال المثارة، وتدهور وانعدام الرؤية الأفقية في بعض الأماكن.

وقالت إن مصر تعرضت لحالات مماثلة خلال بعض السنوات الماضية في الصعيد وغرب البلاد، معقبة: «خلال 2017 و2018 و2002 تعرضنا لنفس العواصف الترابية لكن أماكنها كانت مختلفة».