وقع سامح شكري، وزير الخارجية، ونظيره القبرصي كونستانتينوس كومبوس، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم لتوظيف العمالة المصرية في قبرص.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إن «المذكرة خطوة جديدة للاستفادة من كفاءة وحرفية العمالة المصرية، وتعزيز الانتقال المنظم لها، والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية».

📍القاهرة



وزير الخارجية سامح شكري ونظيره القبرصي "كونستانتينوس كومبوس" يوقعان مذكرة تفاهم لتوظيف العمالة المصرية في قبرص.. خطوة جديدة للاستفادة من كفاءة وحرفية العمالة المصرية، وتعزيز الانتقال المنظم لها والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.@CyprusMFA@ckombos pic.twitter.com/UJk0VLEYLU — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) June 4, 2024

وفي وقت سابق، تحدث وزير الخارجية القبرصي كونستانتينوس كومبوس، عن مذكرة التفاهم التي وقعتها بلاده مع القاهرة اليوم الثلاثاء، بشأن العمالة المصرية في قبرص.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، أن المذكرة تستهدف تعزيز حركة العمالة، وتمكين العمالة المصرية من العمل في كل القطاعات الاقتصادية داخل قبرص، بطريقة منظمة وتتسم بالكفاءة.

وأشار إلى أن «هناك قطاعات كثيرة بحاجة للعمالة المصرية»، قائلًا إن «المذكرة تسمح للمصريين بالعمل في قبرص بعقود ثابتة لمدة تصل إلى عامين أو ثلاثة».

ولفت إلى «تحديد القطاعات وعدد العمالة بالتنسيق مع الجانب المصري»، معلنًا عن تشكيل لجنة ثنائية تضم الوزارات المعنية؛ للإشراف على الأمر.

وأكد أن «التنسيق بين الجانبين يُمكن قبرص من الاستفادة من العمالة المصرية؛ التي ترغب في العمل بالخارج، ومدها بالخبرات اللازمة».

من جانبه، ثمن سامح شكري، وزير الخارجية، مذكرة التفاهم التي تأتي في إطار الثقة المتبادلة بين البلدين والحكومتين، والعلاقة التي تربط بين الشعبين.

وأوضح أن «المذكرة تتيح توفير عمالة مدربة مؤهلة موثوق في قدرتها؛ تكون داعمة من خلال قدرتها في إطار العمل، واستعدادها للانخراط في المجتمع وفقًا لطبيعته وسماته».