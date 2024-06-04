 مصرع شخصين في انهيار عقار ميت غمر.. واستمرار البحث عن مفقودين - بوابة الشروق
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مصرع شخصين في انهيار عقار ميت غمر.. واستمرار البحث عن مفقودين

نعمان سمير
نشر في: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 4:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 4 يونيو 2024 - 4:01 م

لقي شخصان مصرعهما وأصيب آخرين في انهيار منزل مكون من 5 طوابق في شارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وجار استخراج باقي الجثث من تحت الأنقاض.

وتلقي اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة من بعض الأهالي بانهيار منزل مكون من 5 طوابق بشارع النبي دانيال بمدينة ميت غمر.

وانتقلت على الفور سيارات الإسعاف وضباط الحماية المدنية وضباط مباحث مركز شرطة ميت غمر إلى مكان البلاغ وتبين انهيار منزل مكون من 5 طوابق، وتواصل قوات الحماية المدنية استخراج جثة شخصين وآخر حي من أسفل الأنقاض فيما تحطمت سيارة نقل جامبوا كانت أسفل العقار.

وجري فصل الخدمات والكهرباء والغاز الطبيعي عن المنطقة لحين الانتهاء من أعمال البحث عن المفقودين أسفل الانقاض، والاستعلام عن حالة العقار المنهار بصدور قرارت أو ترميم سابقة، والاستعلام عن سكان العقار الموجودين وقت انهياره.

تحرر عن ذلك المحضر لاتخاذ الإجراءات القانونية.


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