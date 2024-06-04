مستوطنون إسرائيليون يهدمون 11 بيتا في الضفة الغربية ويهجرون سكانها

هدم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، 11 مسكنا فلسطينيا غربي مدينة أريحا وسط الضفة الغربية، وهجروا سكانها البالغ عددهم نحو 40 فردا.

وقال الناشط حسن مليحات، المشرف العام على منظمة "البيدر للدفاع عن حقوق البدو" الحقوقية، إن "مستوطنين هدموا 11 مسكنا لعرب المليحات غربي أريحا"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضاف مليحات أن المساكن عبارة عن بركسات (منشآت من الصفيح) تقع في تجمع "نقب صفي" البدوي، غرب الديوك، مؤكدا أن الهدم تم باستخدام جرافات، وطال مساكن مبنية منذ نحو 3 أعوام.

وأشار إلى أن المساكن جميعها مأهولة وتقع على جبل يطل على مدينة أريحا، وأن "حوالي 40 شخصا كانوا يسكنون في هذه المساكن، أصبحوا مهجرين وتوجهوا إلى منطقة فصايل شمالي أريحا"، موضحا أنهم ذاتهم "مهجرون أصلا من منطقة البقعة شمال شرق القدس في سنوات سابقة".

وخلال مايو الماضي، نفذ مستوطنون 221 اعتداء ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفق تقرير شهري لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، أمس الاثنين.