انطلاق فعاليات الاحتفال الخاص بمئوية ميلاد عبد المنعم إبراهيم بمركز الإبداع بدار الأوبرا

انطلقت منذ قليل فعاليات الاحتفال الخاص بمئوية النجم الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم والتي ينظمها مهرجان جمعية الفيلم في دورته ال 50، وذلك بمركز الإبداع بدار الأوبرا.

وذلك بحضور نجلتيه سمية وسهير عبد المنعم إبراهيم وحفيدته مريم ووالدها الفنان الكبير صبري عبد المنعم والناقد السينمائي والكاتب محمود عبد الشكور، و يدير النقاش مصطفى الطيب، وفي حضور أميرة أبو المجد العضو المنتدب بدار الشروق ونانسي حبيب مسؤولة النشر بدار الشروق.

ومن المقرر أن يتم توقيع كتاب "وجه لا تنسى" للكاتب والناقد السينمائي محمود عبد الشكور والصادر عن دار الشروق، وذلك خلال وقائع الاحتفالية الخاصة بمئوية ميلاد الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم.

عبد المنعم ابراهيم(24 اكتوبر 1924 - 17 نوفمبر 1987) ممثل مصرى كوميدى من بنى سويف خد بكالوريوس من المعهد العالى للفنون المسرحيه سنة 1948 و اتتلمذ علا ايد زكى طليمات. ابتدا عبد المنعم ابراهيم ف المسرح و بعدين اتجه للاذاعه و اخيرا للسينما و التليڤزيون. من اعماله : البنات والمجهول -فيلم ال مرات 13-فيلم.

ويعد كتاب «وجوه لا تنسى ــ بورتريهات عن مشخصاتية مصر»، إبحارا رائعا فى ذاكرة السينما؛ حيث يجمع لنا المتذوق الفنى محمود عبدالشكور، من أفلام الأبيض والأسود والألوان بورتريهات لفنانين ووجوه لا يمكن أن ننساها؛ لما قدَموه من أعمال مُحَبَبة ــ الأبطال منهم أو أصحاب الأدوار الثانية ــ أحببناهم وحفظنا وردَدنا عباراتهم الشهيرة. وفى هذا الكتاب، قراءة شائقة ومبسطة عن حياتهم وظروف عملهم وربما درجات القرابة التى تربطهم بفنانين آخرين، ستُجِدد لديك ذكريات ممتعة مع كل اسم وكل عمل تقرأ عنه.

ويشار إلى أن محمود عبدالشكور ناقد سينمائى وأدبى، ونائب رئيس تحرير مجلة (أكتوبر)، تخرج فى كلية الإعلام قسم الصحافة عام 1987، وعضو جمعية نقاد السينما المصريين، ونُشرت مقالاته فى عدد كبير من الجرائد والمجلات العربية والمصرية والمواقع الإلكترونية، واشترك فى لجان المشاهدة لمهرجان القاهرة السينمائى ومهرجان الإسماعيلية للأفلام الوثائقية.