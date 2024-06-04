استشهاد 7 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مركز إيواء شمال دير البلح

استشهد سبعة فلسطينيين وأصيب 20 آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، جراء قصف الطيران الإسرائيلي لمركبة ومجموعة من المواطنين قرب مدخل مركز للإيواء شمال دير البلح جنوب مدينة غزة.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) اليوم أن "المنطقة المستهدفة مكتظة بالنازحين قرب كلية تستخدم كملجأ وتأوي مئات الأسر".

وأشارت إلى أن "أشلاء الضحايا وبقع الدماء تناثرت بالمكان وعلى المركبات المركونة".

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 36 ألفا و479 قتيلا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 82 ألفا و 777 آخرين.