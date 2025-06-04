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أكد نادي الأهلي إتمام صفقة التعاقد مع لاعبه السابق أحمد رمضان "بيكهام" قادما من صفوف سيراميكا كليوباترا.

لم يعلن الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي عبر موقعه الإلكتروني أو حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي.

ولكن "بيكهام" تواجد في ألبوم الصور الذي نشرته الصفحة الرسمية للأهلي على فيسبوك للاعبين المتواجدين في مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، استعدادا للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبذلك يكون بيكهام رابع صفقات الأهلي هذا الصيف بعد التونسي محمد علي بن رمضان، ومحمود حسن تريزيجيه ومحمد أحمد سيحا إضافة إلى استعارة حمدي فتحي لاعب وسط الوكرة القطري لمدة شهر.

وينتظم الأهلي في معسكر بالولايات المتحدة سيخوض خلال مباراة ودية أمام مونتيري المكسيكي يوم الأحد المقبل استعدادا لمواجهة إنتر ميامي الأمريكي في مباراة افتتاح كأس العالم للأندية ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا بورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.