إلغاء حفل رولان جاروس لتكريم نجمة التنس الفرنسية السابقة ماري بيرس

تقرر إلغاء تكريم نجمة التنس السابقة ماري بيرس، آخر فرنسية توجت بمنافسات فردي السيدات ببطولة فرنسا المفتوحة (رولان جاروس)، قبل 25 عاما.

ويأتي هذا القرار بعد عدم تمكن بيرس من الحضور، وفقا لما أعلنه منظمو البطولة، المقامة على الملاعب الرملية بالعاصمة الفرنسية باريس، إحدى مسابقات (جراند سلام) الأربع الكبرى، اليوم الأربعاء.

كان من المقرر أن يقام الحفل غدا الخميس بين مباراتي الدور قبل النهائي لفردي السيدات، لكن بيرس لن تتمكن من الحضور هذا الأسبوع "لأسباب شخصية"، حسبما ذكرت اللجنة المنظمة.

كان لقب بيرس في نسخة البطولة عام 2000 هو الأحدث في منافسات الفردي للاعب أو لاعبة فرنسية، في رولان جاروس.

كما فازت بيرس، 50 عاما، بلقب الزوجي في ذلك العام، فيما توجت بلقبها الآخر في منافسات الفردي ببطولات جراند سلام خلال بطولة أستراليا المفتوحة عام 1995، علما بأنها ساهمت في فوز فرنسا بلقبين في بطولة كأس الاتحاد.

كان من المخطط أن يجرى التكريم احتفالا بالذكرى الخامسة والعشرين لفوزها بلقب رولان جاروس، بالإضافة لانضمامها لقاعة مشاهير التنس الدولية عام 2019، وفقًا لمنظمي بطولة فرنسا.