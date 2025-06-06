أعرب الفنان حسن الرداد، عن سعادته بحلول عيد الأضحى المبارك، مؤكدا أن هذا العيد يحمل طابعًا «خاصًا ومختلفًا» بالنسبة له بوجود مولودته الجديدة «فادية»، التي أسماها على اسم والدته الراحلة.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامية سهير جودة عبر فضائية «النهار» إن «إحساس الأبوة في حد ذاته إحساس لا يمكن وصفه»، مشيرا إلى شعوره اليوم بمدى خوف الأهل على أبنائهم في كل لحظة من حياته.

وشدد أن «الإنسان عندما يُرزق بأطفال يشعر بمسئولية كبيرة تجاههم ويفكر دائمًا في توفير كل سبل السعادة لهم حتى اليوم الأخير من عمره»، متابعا: «ربنا يقدر الواحد إنه يسعدهم ويخلي كل الأولاد الصغيرين لأهلهم».

وكشف عن ذكريات العيدية، قائلا إن العيدية «مؤثرة في وجدان كل شخص»، لافتا أنه كان دائمًا يحصل على عيدية إضافية «مميزة» من خاله الراحل محمد بعد أن يغادر باقي أولاد العائلة