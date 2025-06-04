أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، وتشهد أسواق الماشية إقبالًا من المواطنين لشراء الأضاحي بمختلف أنواعها، سواء البقري أو الجاموسى أو الضأن بأنواعه، استعدادًا لذبحها عقب صلاة العيد.

وتجولت "الشروق" داخل سوق الماشية بالعامرية لرصد أسعار الأضاحي لهذا العام ومدى إقبال المواطنين عليها.

وقال محمد سليمان، أحد المترددين على سوق الماشية بالعامرية غرب الإسكندرية، إن الأسعار هذا العام مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، لجميع الأنواع سواء الخراف أو الأبقار أو الماعز، ورغم ذلك، هناك إقبال كبير من المواطنين على الشراء وذبح الأضاحي في العيد.

وأضاف محمد عيد، أحد رواد السوق، أنه جاء لشراء عجل لذبحه عقب صلاة عيد الأضحى، حيث اشترك مع مجموعة من الأصدقاء في دفع جزء من المال لشراء عجل، ووصلت أسعار العجول البقري إلى 180 جنيهًا للكيلو القائم.

وأوضح فايز سليمان، أحد تجار الماشية، أن الأسعار هذا العام مرتفعة، حيث يتراوح سعر الكيلو اللحم قائم عجول البقر الذكورما بين 180 إلى 185 جنيهًا للكيلو، أما الإناث تتراوح أسعارها بين 170 إلى 175 جنيهًا للكيلو القائم، والتي غالبًا لا يتم شراؤها بالوزن.

وأضاف سليمان، أن سعر العجول الجاموس الذكور يتراوح بين 160 إلى 170 جنيهًا للكيلو، أما العجول الجاموس الإناث فتتراوح أسعارها بين 140 إلى 150 جنيهًا للكيلو القائم، مضيفا أنه رغم ارتفاع أسعار العجول، إلا أن هناك إقبالًا كبيرًا على الشراء، وكذلك الخراف والماعز، حيث يتراوح سعر الكيلو القائم من الخراف البرقي الصحراوي ما بين 250 إلى 260 جنيهًا للكيلو القائم، بينما الخراف الفلاحي يتراوح بين 210 إلى 220 جنيهًا للكيلو القائم، أما الماعز فأسعاره تتراوح بين 230 إلى 250 جنيهًا للكيلو القائم.

من جانبها، شددت الدكتورة إيمان حسين، طبيبة بيطرية، على ضرورة أن يتأكد المشتري عند اختيار الأضحية من خلوها من الأمراض، وعدم وجود إصابات بالأذن أو الجسم، كما يجب فحص الفروة والتأكد من خلوها من الطفيليات الخارجية، وأن يكون الخروف نشيط الحركة، وليس خاملًا أو مطأطأ الرأس أو راقدًا.

وأضافت الطبيبة البيطرية أن على المشتري التأكد من سلامة القوائم وعدم وجود عرج ظاهر، وعدم ظهور إفرازات من الفم أو الأنف، كما ينبغي أن تكون العينان لامعتين ونظيفتين دون إفرازات أو احمرار.

كما نصحت الدكتورة إيمان، بفحص أسنان الخروف اللبنية، ويفضل أن يكون قد استبدل زوجًا واحدًا فقط من الأسنان الدائمة، والتأكد من خلو فتحة الشرج والقوائم الخلفية من آثار الإسهال، وأن يكون تنفس الخروف طبيعيًا دون معاناة من نهجان أو سعال.