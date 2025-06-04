136 سيارة إسعاف لتأمين احتفالات عيد الأضحى في الشرقية

أعلن مرفق إسعاف الشرقية، رفع درجة الاستعداد القصوى استعدادا لاحتفالات عيد الأضحى المبارك، في إشارة إلى أنه قد تم وضع خطة طوارئ متكاملة لضمان سرعة الاستجابة للحالات الطارئة على مدار الساعة؛ وذلك من خلال نشر 136 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية في مختلف أنحاء المحافظة.

وأوضح المرفق، في بيان اليوم، أنه تم توزيع سيارات الإسعاف وفق خطة انتشار دقيقة تشمل الدفع بسيارات الإسعاف لتأمين ساحات الصلاة والمساجد الكبرى، بالإضافة إلى تأمين وتغطية الحدائق والمتنزهات العامة وأماكن التجمعات، وكذلك الانشتار على الطرق الرئيسية لضمان سرعة التدخل في الحوادث المرورية.

وأشار مرفق إسعاف الشرقية، إلى أن باقي السيارات ستكون موزعة داخل المدن والقرى لتعزيز سرعة الاستجابة في جميع المواقع الحيوية.

وأكد مرفق إسعاف الشرقية، جاهزية جميع أفراد الفرق الإسعافية؛ للمشاركة في تنفيذ الخطة، موزعين في نقاط استراتيجية لضمان التدخل الفوري عند الحاجة.

وزودت سيارات الإسعاف بأحدث المعدات الطبية، والتي تشمل أجهزة متطورة لمراقبة المؤشرات الحيوية لضمان متابعة دقيقة لحالة المرضى، وأجهزة تنفس صناعي لدعم الحالات الحرجة، وأجهزة إزالة الرجفان القلبي للتعامل مع الأزمات القلبية، بالإضافة إلى معدات تأمين مجرى التنفس لضمان استقرار المصابين، ومعدات تثبيت الكسور والعمود الفقري لضمان النقل الآمن للمصابين.

وأكد مرفق إسعاف الشرقية، أن غرفة عمليات إسعاف الشرقية تتابع البلاغات لحظيا، مع تنسيق كامل مع المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة، بالإضافة إلى التعاون مع مشرفي القطاعات المختلفة بالمحافظة؛ لضمان تنفيذ الخطة بكفاءة ولتذليل أية عوائق.