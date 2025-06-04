الاحتلال يفرج عن 8 معتقلين من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن 8 معتقلين من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن المُفرج عنهم نُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع، عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة بعد فترة احتجاز طويلة.

وبين الفينة والأخرى، يفرج الاحتلال عن أعداد من المواطنين الذين اعتقلهم منذ بدء الإبادة.

وحسب هيئة شئون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، «لم تترك منظومة السجون بحسب إفادات لمجموعة من المعتقلين، أي أداة في سبيل سلبهم إنسانيتهم، ومحاولة كسرهم نفسياً».

وأضافا في بيان: «مع مرور 20 شهراً على الإبادة، فإن الأوضاع وظروف الاعتقال لا تزال كما هي وفي المستوى نفسه، بل إنها تتفاقم، إذ يشكل عامل الزمن عاملا حاسماً في مصير المعتقلين، مع استمرار هذا التوحش في المستوى نفسه».

