«البترول»: كشف جديد بمنطقة أبو رديس سدرى

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، عن تحقيق شركة بترول بلاعيم (بتروبل) كشف بترولي بمنطقة أبو رديس سدرى (بحقول سيناء)، وذلك بحفر البئر الاستكشافي سدرى 23 والنجاح في الوصول إلى الطبقات العميقة بتكوين عصر ما قبل الميوسين، حيث تم اكتشاف طبقة حاملة للزيت الخام بسمك رأسي 35 مترا من الصخور الرسوبية، و65 مترا من الصخور الجيرية، وتم إكمال البئر ووضعه على الإنتاج من الصخور الرسوبية من خلال التسهيلات الإنتاجية المتوفرة فعلياً بمنطقة الاكتشاف.

جاء ذلك في التقرير الذي تلقاه طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من عاطف حسن رئيس شركة بتروبل.

وأشار التقرير إلى أن هذا الاكتشاف يمثل تحديا جديدا للشركة في ضوء تقادم إنتاج الحقل منذ عام 1957، والذي يُعد من أقدم الحقول الموجودة في مصر، لافتا إلى قيام الشركة بوضع خطة تنمية موسعة للمنطقة وتشمل حفر 10 آبار تنموية بمعدل إنتاج يومي حوالي 3 آلاف برميل زيت على الأقل، وجاري دراسة تعظيم الإنتاج من خلال تطبيق تقنية التكسير الهيدروليكي.

وساعدت هذه النتائج الإيجابية للآبار الاستكشافية على تحفيز الشريك الأجنبي لزيادة ضخ استثمارات في مناطق امتياز الشركة المختلفة.