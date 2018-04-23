يستأنف مجلس النواب عقد جلساته العامة يوم الأحد المقبل ولمدة ثلاثة أيام متوالية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية ونظر طلبات مناقشة عامة للنواب لتحديد موعد لمناقشتها، وتتعلق بسياسة الحكومة بشأن عدد من الموضوعات بينها إعادة رسم الخريطة السياحية في مصر وتطوير أداء الخدمات الصحية وتوفير احتياجات السوق من الحاصلات الزراعية.

ويناقش النواب - خلال الجلسة العامة - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام الخاصة بالإيجار القديم للأماكن غير السكنية.

كما يناقش النواب تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب: ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس)، بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.

ويناقش مجلس النواب تقرير لجنة الشئون الاقتصادية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون "الاستثمار" الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.

ويناقش مجلس النواب - يوم الأحد - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها، والقانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.. وكذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الخطة والموازنة والإدارة المحلية، عن مشــروع قـانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.

ويناقش النواب - أيضا - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي عن مشروع قانون مقدم من الحكـومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002، ومشـــروع قانون مقدم مـن النائب عبد الحميد دمرداش و60 نائبًا في ذات الموضوع، إضافة إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، وأربعة مشاريع قوانين أخرى مقدمة من النواب في ذات الموضوع.

ويناقش مجلس النواب - يوم الإثنين المقبل - تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 233 لسنة 2019 بالموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) بشأن إطار البرنامج الوطني لجمهورية مصر العربية 2018-2022 والموقع بتاريخ 23/4/2018 .

كما يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة العلاقات الخارجية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 279 لسنة 2019 بالموافقة على قرار مجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي رقم 4/38 – أت المعتمد في أستانة خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو 2011 بشأن تغيير إسم منظمة المؤتمر الإسلامي، والقرار رقم 3/44 – أت المعتمد في كوت ديفوار يومي 10 و11 يوليو 2017 بشأن دورية انعقاد القمة الإسلامية.

ويستعرض مجلس النواب تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن. وائرهم فى محافظات الجمهورية.

ويواصل مجلس النواب جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بقية الموضوعات المدرجة على بنود جدولي أعمال الجلستين السابقتين.