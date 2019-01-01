الكاف يعلن أسماء الغائبين عن مباريات ثمن نهائي أمم إفريقيا

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي أسماء اللاعبين الغائبين عن مباريات منتخبات بلادهم في دور الستة عشر لمسابقة كأس الأمم الإفريقية المقامة حالياً في مصر حتى 19 يوليو الجاري.

و قال الكاف في تقريره بعد مباريات مرحلة المجموعات ، تم ابعاد ثلاثة لاعبين في دور الـ 16 من مباريات أمم إفريقيا، وفقًا للمادة 42.2 من اللائحة.

ويغيب كل من ماركو إيليماريترا (مدغشقر) الذي حصل على البطاقة الصفراء مرتين أمام نيجيريا ثم غينيا، ثميبا زواني من جنوب إفريقيا بعد حصل على البطاقة الصفراء مرتين أمام المغرب ثم ناميبيا، وستيف موني (بنين) الذي حصل على البطاقة الصفراء مرتين أمام الكاميرون ثم غانا.