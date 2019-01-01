رئيس الاشتراكيين السابق في ألمانيا: النزاع حول فون دير لاين ليس سببا لإنهاء التحالف

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صرح مارتن شولتس الرئيس السابق للحزب الاشتراكي الديمقراطي في ألمانيا بأن النزاع الدائر داخل الائتلاف بين حزبه وحزب المستشارة ميركل بشأن ترشيح وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين كرئيسة للمفوضية الأوروبية، ليس سببا لإنهاء التحالف الحكومي بين الحزبين.

وقال شولتس مساء اليوم الخميس في لقاء مع برنامج "مايبريت إلنر" الذي تبثه القناة الثانية بالتلفزيون الألماني: "لا أعتقد أن هذا سبب لإنهاء التحالف الكبير (أي المقام بين أكبر حزبين في ألمانيا)".

وأضاف شولتس أن المستشارة أنجيلا ميركل لم توافق داخل مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي على الإدلاء بصوتها بشأن الشخصيات التي تتولى المناصب في الاتحاد تلبية لرغبة الحزب الاشتراكي، مشيرا إلى أنها "امتنعت عن التصويت وهذا تصرف صحيح".

وقال شولتس إن المسألة الحاسمة هي أن فون دير لاين ستستفيد من معارضة الساسة اليمينيين مثل رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان ووزير داخلية إيطاليا ماتيو سالفيني.

وقال شولتس: "ما الذي يضير فون دير لاين حتى لو حصلت على ثقة هؤلاء الناس؟ ستكون هذه المسألة السياسية حاسمة داخل البرلمان الأوروبي".