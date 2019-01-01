محافظ الإسماعيلية يسلم عقود الدفعة الخامسة من عقود واضعي اليد

قام حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية اليوم الخميس ، بتسليم الدفعة الخامسة من عقود التمليك لعدد من واضعي اليد الجادين الذين قاموا بسداد مقدمات رسوم التثمين لأراضيهم بنسبة الـ25% من القيمة الاجمالية لثمن الأرض التي في حوزتهم.

وقال محافظ الإسماعيلية في المؤتمر الموسع الذي عقده اليوم بحضور عدد من القيادات المحلية والأمنية، إن إجمالي المساحات التي تم الانتهاء من تحرير عقودها فى الدفعة الخامسة والبالغ عددهم 15 عقدا، تبلغ 108 أفدنة و8 قراريط و7 أسهم بقيمة مالية إجمالية قدرها 8 ملايين و711 ألف جنيه وتم سداد مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ25% من قيمة ثمن الأرض.

وأكد المحافظ ضرورة الالتزام بالمهلة المحددة لجميع واضعى اليد الذين تم اخطارهم بانهاء اجراءات الثمين وذلك لسرعة سداد نسبة الـ 25 % المستحقة عليهم للجنة المختصة حتى يتم تسليمهم عقود التمليك ومن يتخلف عن الميعاد المحدد سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية معه.

وأشار إلى تعامل كل الأجهزة المحلية بالإقليم بحسم مع ملف أراضي الدولة تنفيذا لخطة الدولة بشأن الحفاظ على الرقعة الزراعية وحماية أملاك الدولة والتصدى بكل حسم لأى صورة من صور التعديات والضرب بيد من حديد على كل من يحاول سلب أى شبر من أملاك الدولة وفرض سيادة القانون واستعادة هيبة الدولة.