

4.8 مليار جنيه استثمارات المشروع.. والانتهاء من الخراسانات خلال أربعة شهور





قال عمرو بدوى مدير المشروعات بشركة ريدكون للتعمير إن الشركة أنفقت حوالى 1.5 مليار جنيه فى تنفيذ مشروع اعلى برج فى العلمين الجديدة.

اضاف بدوى فى تصريحات لـ«مال واعمال ــ الشروق» ان التكلفة الاستثمارية للبرج تبلغ 4.8 مليار جنيه، قامت الشركة بانفاق حوالى 1.5 مليار جنيه على الخراسانات والمتوقع ان تنتهى خلال اربعة شهور، حيث بلغ معدل التنفيذ حاليا للدور 33، من اجمالى 42 طابقا ارتفاع البرج ويقام على مساحة 4000 متر مربع.

وتتولى شركتا ريدكون للتعمير، والشركة الهندسية للإنشاء والتعمير «درة» تنفيذ أكبر برجين بمدينة العلمين الجديدة.

وتشارك «ريدكون» فى تنفيذ جامعة العلمين الدولية مساحة 130 الف متر مسطح بنائى، 200 الف متر للاقامة الجامعية، لاقامة أربع كليات باستثمارات 2 مليار جنيه، كما تتولى الشركة تنفيذ اعمال المقاولات والانشاءات لمساحة 380 الف متر مربع بالحى اللاتينى بالعلمين الجديدة باستثمارات تبلغ 3 مليارات جنيه للهيكل الخرسانى، بالاضافة إلى 30 الف مسطح بالمنطقة الترفيهية باستثمارات 1.5 مليار جنيه.

اضاف ان ريديكون تشارك فى المرحلة الأولى لمشروع «صوارى ــ منطقة غرب كارفور» بمحافظة الاسكندرية، من خلال تنفيذ 10 أبراج سكنية، ومن المخطط الانتهاء من اعمال الاساسات قبل عيد الاضحى.

وتبلغ اجمالى مساحة المشروع 417.63 فدان، وتقام أعمال المرحلة الأولى على مساحة 120 فدانا، وتشمل تنفيذ 15 برجا سكنيا (بدروم + أرضى + 12 دورا متكررا ــ وحدات سكنية كاملة التشطيب على أعلى مستوى)، وأعمال الطرق والمرافق الخاصة بالمشروع.

وتتولى الشركة أعمال تطوير مشروع سور مجرى العيون والتى تسلمتها نهاية ديسمبر الماضى وبلغت قيمة التعاقد 400 مليون جنيه، ويقام مشروع عين الصيرة على مساحة 60 فدانا ويضم حدائق عامة ووحدات تجارية وترفيهية.