 محتجون لبنانيون يتجمعون حدادا على شخصا انتحر في شارع مزدحم ببيروت - بوابة الشروق
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محتجون لبنانيون يتجمعون حدادا على شخصا انتحر في شارع مزدحم ببيروت

د ب أ
نشر في: السبت 4 يوليه 2020 - 3:28 ص | آخر تحديث: السبت 4 يوليه 2020 - 4:03 ص

 تجمع عشرات المحتجين المناهضين للحكومة مساء الجمعة حدادا على رجل قالوا إنه أطلق النار على نفسه في شارع مزدحم ببيروت، حيث ألقى بعض الناشطين باللائمة في وفاته على الأوضاع الاقتصادية الصعبة في لبنان.

وقال المحتجون إن الرجل أطلق النار على نفسه في وقت سابق يوم الجمعة في وضح النهار في شارع الحمراء الرئيسي بالعاصمة.

ولم تستطع الشرطة تحديد الدافع وراء الانتحار الواضح.

أشعل المحتجون، وكان بعضهم يبكى، الشموع ووضعوا الزهور على المكان الذي أطلق فيه الرجل النار على نفسه ورددوا شعارات مناهضة للحكومة.

وصاح أحد المتظاهرين "كم من الناس يجب أن يموتوا لكي يفهم قادتنا أن الناس جائعون".

وقالت الناشطة لينا بوبس "لقد أطلق النار على نفسه لأنه لم يعد بإمكانه إطعام أسرته".

يذكر أن لبنان يعاني حاليا من أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي اندلعت بين عامي 1975 و1990.

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