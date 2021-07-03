تقارير: ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سورية

كشفت تقارير صحفية في سويسرا أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سورية.



وكتبت صحيفة "زونتاجس تسايتونج" السويسرية الصادرة اليوم الأحد أن هذه المواد تم الحصول عليها عن طريق طلبية قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سورية لشركة سويسرية في بازل مملوكة لشركة برينتاج الألمانية، وأضافت الصحيفة أن شركة (إم بي آي) لم تحصل سوى على نحو 20% من الكمية المطلوبة مشيرة إلى أن من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية.



وفي تصريحات للصحيفة، قال العميد السوري السابق زاهر الساكت:" بالتأكيد وبدون أي تساؤلات فإن هذه المواد دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية".



من جانبها، أكدت الشركة السويسرية أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة برينتاج إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام.



وقالت الشركة الأم برينتاج في مدينة إيسن غربي ألمانيا إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيمياوية الأيزوبروبانول وديثيلامين مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام.



وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورج غربي ألمانيا إلى بازل حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاج.