قوة إسرائيلية خاصة تختطف مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر فلسطينية إن قوة إسرائيلية خاصة اعتقلت مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة الدكتور مروان الهمص، من أمام مستشفى الصليب الأحمر الميداني بالقرب من منطقة فش فرش جنوب القطاع.

ونقلت وكالة «شهاب»، عن مصدر مسئول في حركة «حماس» قوله، إن قوات خاصة إسرائيلية قتلت مواطنين خلال العملية، واختطفت الدكتور مروان الهمص، الذي يشغل منصب مدير المستشفيات الميدانية في قطاع غزة، ونقلته إلى أحد معسكرات جيش الاحتلال في رفح.

وأضاف المصدر أن الحركة تحمل إسرائيل مسئولية ما وصفها بـ«الجريمة»، والتي شملت قتل مدنيين واختطاف طبيب مدني، محمي بموجب الاتفاقات الدولية.

والأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن 360 من الكوادر الطبية تعرضوا للاعتقال منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وناشدت الوزارة الجهات المعنية «التدخل لتجريم ممارسات الاحتلال ضد أسرى الطواقم الطبية والضغط للإفراج عنهم».

وأشارت إلى أنّ الأسرى من الطواقم الطبية في معتقلات الاحتلال يعيشون «ظروفاً مأساوية وصعبة».

واغتالت قوات الاحتلال 3 أطباء داخل السجون، علاوة على قتلها 1580 من الكوادر الطبية خلال حرب الإبادة المتواصلة على قطاع غزة.