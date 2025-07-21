قالت الفنانة أسماء أبو اليزيد، إنها لا تقبل ضرب الرجل لزوجته على الإطلاق، مشيرة إلى أنه «خيار غير مطروح بالنسبة لها».

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد: «مفيش حاجة اسمها ضرب الراجل لمراته، أوبشن الضرب مش مطروح أصلًا»، بحسب تعبيرها.

وأشارت إلى أنها تتفهم تعصب وتوتر أحد الزوجين بسبب مشكلات أو أزمات، وتحرص على بناء العلاقة الزوجية على أساس حسن النية.

وعن رأيها في شخصية «عبلة» بمسلسل «فات الميعاد»، والتي لعبت دورها الفنانة سلوى محمد علي، عقبت: «ست متحكمة ومتدخلة جدًا ومش عادلة لأنها تكيل الأمور بأكثر من مكيال.. هي ست قوية ومفترية».

ولفتت إلى أن «بسمة» - الشخصية التي تلعب دورها في المسلسل - كانت مضطرة لتحمل حماتها «عبلة»، المتدخلة في حياة أولادها، في مقابل استقرار حياتها الزوجية.

وتدور أحداث مسلسل «فات الميعاد» في إطار درامي اجتماعي حول قضايا العنف الزوجي وحضانة الأطفال.

المسلسل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور، ومن إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.