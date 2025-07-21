محمد صلاح ضمن التشكيلة المثالية للبريميرليج باختيار الجماهير

أعلن موقع "Give Me Sport" البريطاني عن التشكيلة المثالية للدوري الإنجليزي الممتاز عن الموسم الماضي، وفقًا لاختيارات الجماهير، والتي تصدرها النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وتوّج صلاح بموسم استثنائي، حيث ساهم في قيادة ليفربول نحو التتويج بلقب البريميرليج، كما حصد جائزة الحذاء الذهبي للمرة الرابعة في مسيرته، بعد تسجيله 29 هدفًا وصناعة 18 آخرين، ليصل إجمالي مساهماته التهديفية إلى 47 مساهمة خلال الموسم.

ويُعد هذا الرقم إنجازًا تاريخيًا لم يتفوق عليه سوى الأسطورتين آلان شيرار وأندي كول، غير أن صلاح حقق هذا الإنجاز خلال 38 مباراة فقط، بينما احتاج شيرار وكول إلى 42 مباراة.

وبذلك، أصبح محمد صلاح ثاني لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي يحقق الحذاء الذهبي أربع مرات، بعد النجم الفرنسي تييري هنري.

وضمّت التشكيلة المثالية إلى جانب صلاح كلاً من: إيرلينج هالاند، فيرجيل فان دايك، برناردو سيلفا، فيل فودين، أليسون بيكر، ديكلان رايس، بوكايو ساكا، رودري، سون هيونج مين، ومارتن أوديجارد.