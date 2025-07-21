سي سي بلاس وجلوبال ناراتيف توقعان شراكة استراتيجية مع أوراسكوم للمناطق الصناعية لتعزيز مكانة مصر كواجهة صناعية جاذبة

في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم القطاع الصناعي المصري وتعزيز جذب الاستثمارات، أعلنت شركة سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الإعلامية، بالشراكة مع جلوبال ناراتيف الذراع الإقليمي لها، عن بدء تعاون استراتيجي مع شركة أوراسكوم للمناطق الصناعية Orascom Industrial Parks، إحدى أبرز شركات تطوير المناطق الصناعية في مصر، بهدف دعم جهودها في تعزيز مكانة مصر كواجهة صناعية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.

تأتي هذه الخطوة في إطار التزام شركتي سي سي بلاس و جلوبال ناراتيف بدعم جهود الترويج لفرص الاستثمار في مصر لاسيما في القطاع الصناعي، وذلك ضمن رؤيتهما الاستراتيجية التي تهدف إلى تسليط الضوء على الدولة المصرية كوجهة صناعية واستثمارية واعدة على المستويين المحلي والإقليمي.

وصرحت لمياء كامل، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي سي سي بلاس للعلاقات العامة والاستشارات الاعلامية والشريك المؤسس لجلوبال ناراتيف ومؤسس قمة صوت مصر: "نعتز بالتعاون مع أوراسكوم للمناطق الصناعية، لما تمثله من نموذج رائد في تطوير المجمعات الصناعية المتكاملة والمستدامة. ونسعى من خلال هذه الشراكة لتسليط الضوء على إمكانات مصر كقاعدة صناعية واستثمارية ضخمة وإبراز الفرص المتاحة داخل المناطق الصناعية المتخصصة لجذب المستثمرين المحليين والدوليين وتعزيز النمو الاقتصادي".

ومن جهته، أوضح المهندس عمرو البطريق الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية: "نحن في أوراسكوم للمناطق الصناعية نؤمن بأن التوسع في تطوير مناطق صناعية متكاملة ومستدامة هو أحد المفاتيح الرئيسية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز القدرة التنافسية لمصر على الساحة العالمية. من خلال هذه الشراكة مع سي سي بلاس و جلوبال ناراتيف نهدف إلى التركيز على الإمكانات الصناعية الهائلة التي تتمتع بها مصر، وتقديمها كوجهة جاذبة للمصنعين والمستثمرين الدوليين. رؤيتنا تتمثل في تحويل مجمعاتنا الصناعية إلى مراكز إنتاج إقليمية تلبي متطلبات سلاسل الإمداد العالمية، وتسهم في تحقيق نمو اقتصادي طويل الأمد".

وتأتي هذه الشراكة ضمن محفظة الأعمال الحافلة والمتنوعة لشركة سي سي بلاس والتي تعكس خبرتها العميقة في إدارة الاتصالات الاستراتيجية عبر قطاعات حيوية ومحورية. فقد تعاونت الشركة مع نخبة من العملاء في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والتمويل، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية، من خلال نخبة من العملاء من بينهم:" أنكوراج للاستثمارات، أل جي، السويدي إليكتريك، إريكسون، حسن علام العقارية، لاند مارك العقارية،إيه بي بي، مراكز، والبنك العربى الأفريقى الدولى".

تواصل مجمعات أوراسكوم الصناعية تعزيز مكانتها كقوة رائدة في مشهد التنمية الصناعية في مصر، مع سجل حافل يمتد لأكثر من 25 عاما. وبصفتها شريكا موثوقا به لأكثر من 125 عميلا، نجحت الشركة في جذب ودعم كبار اللاعبين المحليين والدوليين عبر القطاعات عالية التأثير بما في ذلك الطاقة الخضراء والصناعات الثقيلة والأدوية والخدمات اللوجستية. تضم قطاعاتها الصناعية المتميزة أسماء رئيسية مثل سيمنز للطاقة، وحديد المصريين، وهيات إيجيبت، والمصرية للصناعات الأساسية، والمصرية للأسمدة، وبنية للكابلات، وأول تحالف متكامل للهيدروجين الأخضر في المنطقة تم تشكيله من قبل Fertiglobe و Scatec والصندوق السيادي المصري. تعكس هذه الشبكة القوية من شركاء النجاح التزام أوراسكوم للمناطق الصناعية ببناء أنظمة بيئية صناعية مستدامة وجاهزة للمستقبل تتماشى مع أجندة النمو الاقتصادي والتحول الأخضر في مصر.