قالت الفنانة سلوى محمد علي، إنها تحب شخصية «عبلة» التي قدمتها في مسلسل «فات الميعاد» جدًا، على الرغم من كره الجمهور لها.

وأضافت خلال لقاء لبرنامج «صاحبة السعادة»، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس عبر فضائية «DMC»، مساء الأحد، أنها حرصت على تقديم الشخصية من منطقتها الرمادية التي تظهر حنيتها على أولادها وكذلك قسوتها في التعامل مع زوجاتهم.

ولفتت إلى أنها التقت بالعديد من الشخصيات المماثلة لـ«عبلة» نظرًا لأنها ابنة الطبقة الشعبية، مضيفة: «شفت في طفولتي الفرح اللي الحماة بتحط رجلها على الباب، عشان العروسة وهي لابسة فستان الفرح تركع وتحبي عشان تدخل بيتها».

وذكرت أنها لا ترى «عبلة» شخصية شريرة؛ بل تمارس سلطتها التي منحها المجتمع إياها منذ مئات السنين، معقبة: «في نفس الوقت عبلة حنينة على عيالها ومبتحبش خراب البيوت، آخر حاجة بتفكر فيها إن البيت يتخرب».

وواصلت: «عبلة مش خرابة البيوت ومش ست شريرة بتخطط، هي بتمارس سلطتها وبتحاول في نفس الوقت تحافظ على البيت، محدش يزعل.. بس أنا بحب عبلة جدا»، بحسب تعبيرها.

وتدور أحداث مسلسل «فات الميعاد» في إطار درامي اجتماعي حول قضايا العنف الزوجي وحضانة الأطفال.

المسلسل من بطولة: أسماء أبو اليزيد، وأحمد مجدي، وأحمد صفوت، ومحمود البزاوي، ومحمد علي رزق، وسلوى محمد علي، وفدوى عابد، وحنان سليمان، ومحمد أبو داوود، وولاء الشريف، ومحمد السويسي، وهاجر عفيفي، وكريم أدريانو، ومحمد خميس، ونانسي نبيل، وعماد إسماعيل، وغفران محمد، ويوسف وائل أنور، ومن إخراج سعد هنداوي، وإنتاج إبراهيم حمودة، وإشراف على الكتابة محمد فريد، وسيناريو وحوار ناصر عبد الحميد – عاطف ناشد – إسلام أدهم.