حمزة الجمل يعلن قائمة الإسماعيلي لمباراة الأهلي في الدوري

أعلن حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلي، قائمة الدراويش لمباراة الأهلي، المقرر لها غدًا الأربعاء، على استاد الجيش ببرج العرب، في لقاء مؤجل من الجولة 18 بالدوري الممتاز.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري برصيد 34 نقطة، في حين يعتلي الأهلي صدارة جدول المسابقة ب69 نقطة.

وجاءت قائمة الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم، محمد كوكو، عبد الله جمال.

خط الدفاع: باهر المحمدى، محمد هاشم، عصام صبحي، محمد دسوقي، كريم عرفات، محمد نصر، أحمد محسن.

خط الوسط: سيرجي أكا، محمد حسن، ياو أنور، كريم الديب، أحمد مدبولي، عماد حمدي، عمر الساعي، محمود الشبراوي، محمد بيومي.

خط الهجوم: محمد الشامي، عبد الرحمن مجدي، مروان حمدي.