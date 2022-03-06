وزيرة الصحة الفلسطينية: الاحتلال ينقل عدوانه إلى مستشفيات جنين ويطلق النار داخلها

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، إن «قوات الاحتلال صعدت من استهدافها للمرافق الطبية، والمستشفيات، وطواقم الإسعاف في مدينة جنين».

وأضافت في بيان نشرته وزارة الصحة الفلسطينية، عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، مساء الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مستشفى جنين الحكومي، وأطلقت صاروخاً بجواره، وكذلك أطلقت النار داخل ساحته.

ونوهت أن اقتحام مستشفى جنين الحكومي أدى إلى إصابة 5 مواطنين داخل المستشفى بجروح، بينهم 3 في حالة الخطر، قائلة إن قوات الاحتلال اقتحمت كذلك مستشفى ابن سينا بالمدينة.

ولفتت إلى أن هذا العدوان هو تحدٍّ لكل القوانين الدولية ولكل دول العالم، وإصرار على القتل، حيث لم يكن هذا الاعتداء هو الأول منذ بدء العدوان على جنين.

وذكرت أن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز والرصاص على مستشفى الأمل، وكذلك شهد مستشفى جنين الحكومي وابن سينا اعتداءات مماثلة خلال اليومين الماضيين، ما هدد حياة المرضى والطواقم الطبية.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال أعاق مراراً طواقم الإسعاف الفلسطيني، ومنعهم من الوصول إلى المصابين والجرحى، في إمعان في جريمته وخرقه لكل الأعراف الدولية.