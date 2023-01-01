تعهد قائد مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة، يفجيني بريجوجين، اليوم الثلاثاء، بأن مقاتليه سيتمتعون قريبا بـ"انتصارات جديدة" على الجبهة، وذلك رغم إعلان المجموعة وقف تجنيد المقاتلين نظرا لعدم مشاركتها المؤقتة في الحرب بأوكرانيا.

وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن تعليقات بريجوجين كانت الأولى له منذ أسبوع، وجاءت مع تراجع معدلات شعبيته بين الروس بسبب تمرده الذي تم إجهاضه في 24 يونيو الماضي.

وقال بريجوجين في رسالة صوتية قصير عبر منصة "تليجرام": "مسيرة العدالة الخاصة بنا استهدفت قتال الخونة وتعبئة المجتمع. وأعتقد أننا نجحنا في كثير من ذلك"، مضيفا: "في المستقبل القريب، أنا على يقين أنكم سترون انتصاراتنا التالية على الجبهة".

وبحسب "تايمز"، لم يعط أي مؤشر على مكان تواجده أو خططه الفورية. وانتقدت وسائل الإعلام التابعة للدولة في روسيا، والتي كانت تشيد بنجاحات فاجنر العسكرية في شرق أوكرانيا، بريجوجين منذ أوقف تمرده مقابل توفير ممر آمن له ولمقاتليه للانتقال إلى بيلاروسيا. وحجبت الرقابة الروسية وسائل الإعلام التابعة له.

وتراجعت معدلات شعبية بريجوجين من 60% إلى 29%، بحسب مركز "ليفادا" المستقل للاستطلاعات. وتراجع عدد الروس الذين قالوا إنهم سيصوتون له حال خوضه انتخابات الرئاسة العام المقبل من 19% إلى 10%. ولم تتغير نوايا التصويت لبوتين إلى حد كبير ظلت عند حوالي 80%.

وقالت مجموعة فاجنر إنها ستوقف التجنيد بسبب "عدم مشاركتها المؤقتة" بالحرب في أوكرانيا وانتقالها إلى بيلاروسيا.

وترجح صور الأقمار الصناعية أن قاعدة جديدة للمجموعة ربما تكون قيد الإنشاء قرب العاصمة مينسك، الأمر الذي يثير مخاوف من أن مقاتليها ربما يتم نشرهم في شمالي أوكرانيا.

وقالت كييف إن عناصر فاجنر لم يعودوا يقاتلون ولكن بعضهم ظل داخل أوكرانيا، بما في ذلك في قاعدتهم بمنطقة لوجانسك.

وقال المتحدث باسم المخابرات العسكرية الأوكرانية، أندري يوسوف: "يتم سحبهم(مقاتلى فاجنر) تدريجياً".

وأضاف يوسوف أن بريجوجين كان في مسقط رأسه في سان بطرسبرج، وحلقت طائرته من وإلى بيلاروسيا الأسبوع الماضي، لكن من غير الواضح ما إذا كان على متنها.

وأشار إلى أن المسألة مع بريجوجين، وكذلك فاجنر بأكملها، لم تنته، لافتا إلى أن كييف كانت تتوقع تغييرات بالجيش الروسي والنخبة السياسية في المستقبل القريب.

وتوجه بوتين بالشكر إلى قادة الصين والهند اليوم نظير دعمهما خلال تمرد فاجنر. وقال خلال اجتماع لمنظمة شنغهاى للتعاون عبر الفيديو: "الشعب الروسي أكثر تماسكا من أي وقت مضى"، لافتا إلى أن النخبة السياسية والناس العاديين "تحدثوا كجبهة موحدة ضد محاولة التمرد المسلح".

وجاءت تعليقاته قبل فترة قصيرة على إعلان روسيا تدمير عدة طائرات بدون طيار "درونز" أوكرانية قرب موسكو. وقال الجيش الروسي إنه أسقط أربع من خمس طائرات درونز، بينما تم تعطيل الأخرى إلكترونيا. ولم تكن هناك تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار.