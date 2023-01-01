المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: عودة ظاهرة النينيو المخيفة

أعلنت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، أن من المرجح تزايد موجات الحرارة والجفاف والفيضانات مع عودة ظاهرة الطقس المخيفة المعروفة باسم "النينيو".

وقالت المنظمة إن ظاهرة "النينيو" تفشت في المنطقة الاستوائية من المحيط الهادئ لأول مرة منذ عدة سنوات، وسط مخاوف من أن التغير المناخي قد يتفاقم بسبب الآثار الإضافية للاحتباس الحراري.

وتتوقع المنظمة، بنسبة احتمال 90%، أن تهيمن تلك الظاهرة على النصف الثاني من العام الجاري، ولكن لا يمكن تحديد مدى تأثيرها حتى الآن.

وتتميز ظاهرة النينيو، التي تحدث بشكل طبيعي كل بضع سنوات، بارتفاع درجات حرارة الطبقات العليا من المياه في المنطقة الاستوائية الشرقية من المحيط الهادئ.

وأعلنت المنظمة ارتفاع متوسط درجة الحرارة الشهرية في هذه المنطقة من 0.44 درجة مئوية تحت المتوسط الطويل الأجل في فبراير الماضي إلى 0.9 درجة مئوية فوق المتوسط بحلول منتصف يونيو الماضي.

وحذرت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي بالفعل من ظاهرة النينيو في يونيو الماضي.