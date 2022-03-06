مؤمن زكريا يشيد بـ«مستر إكس»: فيلم حلو أوي يا فهمي

علق منذ قليل، الكابتن مؤمن زكريا، على فيلم "مستر إكس"، بعد مشاهدته هو وأسرته، قائلا: "فيلم حلو قوي يا فهمي"، مشيدا بالعمل وما قدمه أبطاله.

فيلم "مستر إكس" بطولة أحمد فهمى، هنا الزاهد، أوس أوس، بيومى فؤاد، محمد أنور، محمود حافظ، رحاب الجمل، أمير شاهين، العمل قصة أمانى التونسي، وفكرة محمد سويلم وفادى أبو السعود، وإنتاج أحمد السبكي وإخراج أحمد عبد الوهاب، وتدور أحداثه حول أحمد فهمى الذي يمتلك شركة يساعد من خلالها الرجال على تطليق زوجاتهم، والمحافظة على حقوقهم.

ويشارك ضمن موسم عيد الأضحي ٢٠٢٣ ويعرض حاليا بجميع دور العرض السينمائية بمصر والوطن العربي.