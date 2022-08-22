الإذاعة الإسرائيلية: الجيش يستعد لإنهاء عملية جنين حال عدم حدوث تطورات

قالت الإذاعة الرسمية الإسرائيلية، إن القيادة العسكرية في جيش الاحتلال تستعد لإنهاء ما سمتها «العملية» - في إشارة إلى العدوان - في جنين إذا لم تحصل تطورات جديدة.

جاء ذلك في وقت أفادت فيه وسائل إعلام عبرية، بأن وزير الدفاع اختتم تقييما أمنيا بشأن الوضع في جنين بمشاركة رئيسي الأركان والشاباك، وشدد على ضرورة منح الحرية الكاملة لتحركات قواته في جنين.

يأتي هذا فيما أعلنت فيه كتيبة جنين التابعة لسرايا القدس، الجناح العسكرية لحركة الجهاد الإسلامي، أن مقاوميها نجحوا في التصدي لعملية توغل إسرائيلية جديدة في جنين.

وقالت كتيبة جنين، إن المقاومين خاضوا اشتباكات عنيفة مع جيش الاحتلال وفجروا عددا من العبوات الناسفة.

يذكر أن العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين ما زال مستمرا منذ أكثر من 35 ساعة متواصلة، وسط استشهاد 10 مواطنين، وإصابة نحو 100، بينهم 20 في حالة حرجة، ونزوح مئات المواطنين عن منازلهم.