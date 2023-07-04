أعلن بنك احتياط أستراليا المركزي، اليوم الثلاثاء، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 4.1% دون تغيير، للمرة الثانية خلال الـ14 اجتماعا الأخيرة.

وقالت لجنة لسياسة النقدية في البنك، إن قرار الإبقاء على سعر الفائدة يستهدف إعطاء البنك المركزي المزيد من الوقت لتقييم حالة الاقتصاد الأسترالي، بعد وصول سعر الفائدة إلى أعلى مستوياته منذ 11 عاما.

كان المحللون منقسمين بشأن قرار البنك حيث توقع جزء منهم الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، في حين توقع آخرون زيادته بمقدار 25 نقطة أساس.

في الوقت نفسه، أشارت أحدث بيانات مكتب الإحصاء الأسترالي الصادرة في وقت سابق تراجعا حادا لمعدل التضخم خلال مايو الماضي إلى 5.6%، وهو أقل مستوى له منذ أكثر من عام.

وفي سوق الصرف تراجع الدولار الأسترالي أمام العملات الرئيسية الأخرى بعد إعلان قرار تثبيت سعر الفائدة.

وجرى تداول الدولار الأسترالي بسعر 0.6652 دولار أمريكي لكل دولار أسترالي و96.17 ين ياباني لكل دولار أسترالي، و1.6398 دولار أسترالي لكل يورو.