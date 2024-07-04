متظاهرون ضد حكومة نتنياهو يغلقون طريقا قرب تل أبيب

أغلق متظاهرون ضد حكومة نتنياهو، صباح اليوم الخميس، طريقا سريعا قرب تل أبيب للمطالبة بانتخابات مبكرة.

وبحسب وكالة الأنبا الفلسطينية «وفا»، أظهرت مقاطع فيديو من الطريق السريع جنوب تل أبيب، متظاهرين يرفعون لافتة كبيرة كتب عليها «كفى لحكومة الدمار» لإغلاق الطريق، ومنعوا المركبات من التقدم في وقت الذروة.

وصعّد معارضون لحكومة نتنياهو في الأسابيع الأخيرة من فعالياتهم المطالبة بإجراء انتخابات مبكرة وإبرام اتفاق لتبادل الأسرى.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدوانها برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما اسفر عن استشهاد 37953 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 87266 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.