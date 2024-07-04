بين الإصلاحي والمحافظ كيف تختلف برامج المُرشحَيْن لرئاسة إيران؟

يخوض المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، المقرر إجراؤها في الخامس من يوليو.

ولم يحصل أي من المرشحين على 50 في المئة من الأصوات بعد فرز أكثر من 24 مليون بطاقة اقتراع في الجولة الأولى.

وقد حصل بزشكيان على أكثر من 10 ملايين صوت، بينما حصد منافسه جليلي أكثر من 9.4 مليون صوت في الجولة الأولى.

مسعود بزشكيان: من "فلترة" الإنترنت إلى المشاركة العالمية

تركّزت وعود الحملة الانتخابية لمسعود بزشكيان على العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة والإصلاحات الهيكلية.

وتعهد بإنشاء نظام اقتصادي شفاف، ومكافحة الفساد، وتعزيز النمو الاقتصادي.

ويعتقد أنه من خلال إصلاح الهياكل الاقتصادية وخلق بيئة ملائمة للاستثمار، يمكن خلق فرص العمل وتقليل البطالة.

ومع ذلك، ليس من الواضح كيف يخطِّط لتحقيق هذه الوعود بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الحالية.

في السياسة الخارجية، يدعو بزشكيان إلى خفض التوترات الدولية واستعادة الدبلوماسية النشطة والمشاركة البنّاءة مع العالم.

ويجادل منافسوه المحافظون بأنه يهدف إلى مواصلة سياسات إدارة حسن روحاني والتي يرونها فاشلة.

وعد بزشكيان أيضاً بإصلاح النظام الصحي، وتحسين جودة الخدمات الطبية، وتقليل تكاليف العلاج. وقد أكد على تحسين الظروف التعليمية وزيادة جودة المدارس والجامعات.

وقال: "سأبذل قصارى جهدي لإصلاح نظام الفلترة غير الفعال وإعادة الآلاف من الشركات النشطة في الفضاء الإلكتروني التي توظف ملايين الإيرانيين إلى الدورة الاقتصادية".

ويسلط بزشكيان الضوء على التركيز القوي على القضايا البيئية، متعهداً بتنفيذ برامج شاملة لحماية البيئة والتنمية المستدامة.

كما يدعو إلى أن تلعب النساء أدوارًا نشطة ومتساوية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.

وفي ما يتعلق بالتعامل مع الذين لا يلتزمون بقوانين الحجاب الإلزامي، علق قائلاً: "لم نتمكن من إرشادهم حتى هذا العمر رغم إنفاق الكثير على المراكز الدينية، فهل نعتقد أننا يمكن أن نصلحهم بهذه الأساليب؟".



من هو بزشكيان؟

شغل مسعود بزشكيان منصب وزير الصحة والتعليم الطبي في حكومة محمد خاتمي الأولى وحل لاحقاً محل محمد فرهادي في الحكومة الإصلاحية الثانية.

وكان نائباً في مجلس الشورى الإيراني لخمس فترات وشغل ذات مرة منصب نائب رئيس البرلمان.

بعد عامين من توليه منصب وزير، عزل مجلس الشورى بزشكيان بسبب التعيينات ومشاكل الأدوية والتعريفات الطبية والرحلات الخارجية.

وبعد عامين من الابتعاد عن المناصب الحكومية خلال رئاسة محمود أحمدي نجاد، ترشح بزشكيان للبرلمان عن تبريز في عام 2007 وفاز في الانتخابات، وتكرر الفوز لأربع دورات.

بعد الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل عام 2009، والتي قوبلت بحملة قمع عنيفة ودموية على المتظاهرين من قبل الحكومة، انتقد بزشكيان المعروف بصراحته، بشدة، التعامل مع المتظاهرين. واجه هذا الانتقاد رد فعل عنيفا من البرلمانيين المحافظين.

وعطّل خطابه حول معاملة الحكومة للمتظاهرين جلسة البرلمان لفترة وجيزة. في خطابه قال: "عندما يمكنك تجنب التدخل القاسي، لا تضرب. لا تقل إنني القائد، وإذا رفع أي شخص صوته، فسوف أسحقه".

وسجل بزشكيان للانتخابات الرئاسية في اليوم الأخير من انتخابات عام 2013، لكنه انسحب لاحقاً بسبب تسجيل أكبر هاشمي رفسنجاني. كما سجل في الانتخابات الرئاسية لعام 2021، لكن مجلس صيانة الدستور لم يوافق على مؤهلاته. ومع ذلك، تمت الموافقة على مؤهلاته للانتخابات المبكرة المقبلة لعام 2024 بعد وفاة إبراهيم رئيسي.

وكانت الجبهة الإصلاحية قد سمت في وقت سابق عباس أخوندي ومسعود بزشكيان وإسحاق جهانغيري، كمرشحين مقبولين للانتخابات الرئاسية المقبلة. ومع استبعاد الاثنين الآخرين، يبقى بزشكيان الخيار الإصلاحي الوحيد للانتخابات المقبلة.

ومع ذلك، في خطابه أمام جبهة الإصلاح، وصف بزشكيان نفسه بأنه محافظ إصلاحي وقال: "أنا محافظ، وهذه هي المبادئ التي نريد الإصلاح من أجلها".



سعيد جليلي: 10 مصافٍ للنفط و13 سلعة أساسية

الخيط المشترك في وعود سعيد جليلي هو "استغلال القدرات المحلية" بالاعتماد على "اقتصاد المقاومة" والذي يتماشى مع النهج الاقتصادي المفضل للقائد الأعلى. هذه الرؤية الثورية التي ترفض الاعتماد على الخارج وتقليل أهمية العقوبات، كانت واضحة خلال فترة مفاوضاته النووية التي أدت إلى فرض عقوبات متزايدة على إيران.

دخل جليلي إلى السباق الانتخابي بشعار "عالم من الفرص، قفزة لإيران"، حيث وعد ببناء 10 مصافٍ جديدة للنفط وتمويلها من خلال الموارد العامة. وهو يشدد على دعم الريال الإيراني مقابل الدولار ومكافحة التضخم من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، على الرغم من عدم وضوح تفاصيل وعوده المتكررة. كما تعهد أيضاً بإنشاء قواعد بيانات مالية لتعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الفساد.

في السياسات الاجتماعية، يبرز جليلي أهمية الحجاب كزيّ النساء الاجتماعي، ودور ربات البيوت، معتبراً أن الحكومات السابقة "تجاهلت" هذه القضايا. وعد برحلات سنوية مجانية للعائلات وسلال طعام تحتوي على 13 صنفاً أساسياً. وتشمل خططه الإسكانية توفير قروض الإسكان، وتخصيص الأراضي للبناء، ومساعدة الأفراد على امتلاك منازل من خلال نقل أراضي الحكومة إلى التعاونيات الإسكانية، بالإضافة إلى بناء مليون منزل على الأقل سنوياً. يهدف أيضاً إلى تحويل محافظة سيستان وبلوشستان المحرومة إلى مركز اقتصادي في جنوب شرق إيران.

في السياسة الخارجية، يحتفظ سعيد جليلي بالنهج الذي اتبعه في أيام مفاوضاته النووية، مركزاً على تعظيم الفرص وتقليل الأخطار، على الرغم من أن النقاد يعتبرون أن الفرص تحولت إلى تهديدات خلال فترة ولايته. يعتقد أن إيران لا يجب أن تقيد علاقاتها الدولية إلى بضع دول تختلف معها أكثر، ويدعو إلى توسيع العلاقات مع الدول غير الغربية.

وكان سعيد جليلي خصماً قوياً للاتفاق النووي الشامل وللمفاوضات مع القوى العالمية بشأن برنامج إيران النووي. وهو يهدف إلى تحويل كل سفارة إيرانية إلى "منصة للتصدير" لتوليد إيرادات من الصرف الأجنبي للبلاد. يعتقد أن السياسة الخارجية يجب أن تكون مرتبطة بالاقتصاد الوطني ويسعى إلى "وضع إيران في سلسلة الإنتاج الاقتصادي العالمي"، على الرغم من أنه لم يحدد كيف سيتغلب على عقبة العقوبات لتحقيق ذلك.



من هو جليلي؟

سجل سعيد جليلي نفسه مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة في إيران، فيما هتف أنصاره بشعار "لا مساومة ولا استسلام". ويلخّص هذا الشعار وجهات نظره السياسية الجامدة، والتي تجلت بشكل بارز خلال فترة ولايته كرئيس للمفاوضات النووية الإيرانية، والتي أسفرت عن بعض أقسى العقوبات ضد الجمهورية الإسلامية من دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

في سبتمبر 2007، عيّن أحمدي نجاد جليلي أميناً جديداً للمجلس الأعلى للأمن القومي، مما جعله ثالث شخص يشغل هذا المنصب بعد حسن روحاني وعلي لاريجاني.

في ذلك الوقت، كان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي مسؤولاً أيضاً عن مفاوضات إيران النووية مع الغرب.

وبعد أقل من عام، في يوليو 2008، عين المرشد الأعلى لإيران جليلي كأحد ممثليه في المجلس الأعلى للأمن القومي، وهو المنصب الذي شغله لمدة 16 عاماً.

وكان شعار جليلي الثابت هو "تحويل التهديدات إلى فرص"، لكن الكثيرين يعتقدون أنه خلال السنوات الست من المفاوضات النووية مع الغرب، حوّل الفرص إلى تهديدات، وأنهى فترة ولايته بعدة قرارات من مجلس الأمن الدولي ضد الجمهورية الإسلامية وعقوبات أمريكية وأوروبية غير مسبوقة على إيران.

ومع ذلك، يجادل أنصاره بأنه قاوم الضغوط الغربية واتبع سياسة "صلبة ومتطلبة"، رافضاً الرضوخ لمطالب الدول القوية. ووصف دبلوماسيون غربيون خطاباته خلال المفاوضات بأنها طويلة وغير ذات صلة وبأنه غير مرن.

وخاض جليلي الانتخابات الرئاسية لعام 2013 بشكل مستقل.

وأصبح سجلّه الممتد لست سنوات في المفاوضات النووية أحد نقاط ضعفه الرئيسية في المناظرات الانتخابية في حينه.