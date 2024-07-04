نتنياهو يجمع مجلسه الأمني المصغر لمناقشة صفقة حماس

يجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم، مع مجلس وزرائه الأمني لمناقشة موقف إسرائيل من المفاوضات حول صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين مع حركة "حماس"، والتي من المتوقع استئنافها في الأيام المقبلة.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن مسئولين إسرائيليين كباراً أعربوا عن تفاؤلهم بشأن فرص التوصل لاتفاق، بمن فيهم وزير الدفاع يوآف جالانت.

وقال مكتب نتنياهو، إنه أبلغ الرئيس الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، أن إسرائيل قررت إرسال وفد للتفاوض بشأن المحتجزين مع حركة "حماس" الفلسطينية.

وجاء في البيان أن نتنياهو أكد لبايدن مجدداً أن إسرائيل لن تنهي الحرب إلا بعد "تحقيق جميع أهدافها".