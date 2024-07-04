الرئيس الصيني يدعم بوتين وسط تزايد الضغط على بكين لإنهاء الحرب في أوكرانيا

دعم الرئيس الصيني شي جين بينج علاقات بلاده مع روسيا وأعاد التأكيد على موقف بكين بشأن أوكرانيا رغم الإحباط المتنامي بين الحكومات الغربية بسبب الدعم الصيني المتصور لجهود موسكو الحربية.

وقال شي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين إن العلاقات بين بلادهما "في أفضل حالاتها تاريخيا" وذلك لدى لقائهما أمس الأربعاء للمرة الثانية في أقل من شهرين على هامش قمة أمنية في العاصمة الكازاخية أستانا، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الخميس.

وتعهد الرئيسان بالعمل على نحو مشترك لحماية "الهدوء والاستقرار الإقليميين."

وفيما يتعلق بأوكرانيا، صرح الرئيس الصيني بأن بلاده "وقفت دوما على الجانب الصحيح من التاريخ" وفقا لبيان لوزارة الخارجية، مشيرا إلى دعم بكين المستمر لموسكو.

وأعرب بوتين عن معارضة روسيا لتدخل قوى خارجية في بحر الصين الجنوبي، حيث تصاعدت التوترات بسبب صراع بكين الإقليمي مع الفلبين، حليفة الولايات المتحدة.

كانت السنوات الأخيرة شهدت وقوع حوادث متكررة بين الصين والفلبين في بحر الصين الجنوبي، وتعلقت هذه الحوادث بقضايا جيوسياسية ومصائد أسماك ومواد خام مثل النفط والغاز الطبيعي بالإضافة إلى أمن الممرات الملاحية.

وتدعي الصين سيادتها على بحر الصين الجنوبي بأكمله تقريبا، وهو ممر رئيسي للشحن يعتقد أنه غني بالموارد البحرية والمعدنية. وتطالب دول أخرى بالسيادة على البحر وهي الفلبين وفيتنام وماليزيا وبروناى وتايوان.