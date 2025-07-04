كريستين لاجارد تطالب بتعزيز السوق الموحدة للاتحاد لأوروبي لمواجهة الرسوم الأمريكية

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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، إنها ترى حتمية تعزيز قوة السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي حتى تتمكن الدول الأعضاء من التصدي لتداعيات الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على واردات بلاده.

وقالت لاجارد في مقابلة مع الإذاعة الألمانية اليوم الجمعة: "بالطبع، الولايات المتحدة دولة كبيرة، ومكان مهم، وكذلك شريك تجاري مهم لنا. لكن علينا أيضا ترتيب أوضاعنا من الداخل".

وأضافت "نمتلك إمكانيات ضخمة في أوروبا" وشددت على أهمية ضمان التدفق الحر للسلع ورؤوس الأموال والبشر بين دول الاتحاد".

ودعت لاجارد إلى تجاوز العوائق الداخلية، وتحقيق التناغم بين إجراءات الترخيص والمتطلبات الوطنية الأخرى في الدول الأعضاء بدرجة أكبر.