وجّه المدرب الإسباني أوجستي بوش رسالة وداع مؤثرة لجماهير النادي الأهلي، بعد انتهاء رحلته مع فريق كرة السلة، والتي استمرت 4 مواسم شهدت العديد من النجاحات والتحديات.

ونشر بوش بيانًا رسميًا عبر حسابه على منصة "إكس"، قال فيه:" بعد أربع سنوات رائعة، وصلت رحلتي كمدرب للنادي الأهلي إلى نهايتها، كانت تجربة مليئة باللحظات الجميلة، والقليل من خيبات الأمل، لكنها كانت رحلة سعيت فيها دائمًا لتخطي التحديات التي واجهتنا."

وأعرب المدرب الإسباني عن امتنانه لجهود لاعبيه وتضحياتهم، قائلًا:" حان الوقت لتقدير أولئك الذين جعلوا هذا النجاح ممكنًا، وعلى رأسهم اللاعبون الذين وضعوا مصلحة الفريق فوق أي اعتبار شخصي."

كما وجّه بوش شكره العميق لرئيس النادي محمود الخطيب، والمدير الرياضي خالد العوضي، وأعضاء مجلس الإدارة، مؤكدًا:" شكرًا لكم على تشكيل فريق رائع، والمساهمة في ترسيخ مكانة الأهلي كمنظمة عالمية بمعايير احترافية عالية."

وخصّ جماهير الأهلي برسالة تقدير خاصة، حيث قال:" دعمكم هو أحد أسرار نجاح هذا النادي العظيم. كنت أتمنى اللعب أمام جماهير ممتلئة بالكامل، لكن للأسف، لم تتح لنا الفرصة بسبب القيود المفروضة سابقًا. استمروا في دعم الفريق واللاعبين."

واختتم بوش رسالته بتعبير صادق عن حبه للنادي، قائلاً:" ربما كنت قادرًا على تقديم المزيد، وأحترم رؤية الإدارة المختلفة، لكنني مقتنع أننا سنلتقي مجددًا في المستقبل، وحتى ذلك الحين، سأبقى واحدًا من ملايين مشجعي الأهلي حول العالم."