إصابة 45 شخصا إثر انفجار بمحطة وقود في روما

أصيب 45 شخصا إثر انفجار ضخم وقع، اليوم الجمعة، بمحطة وقود في العاصمة الإيطالية روما.

وبحسب خدمات الطوارئ، فإن اثنين من المصابين في حالة حرجة، بينما أصيب 4 آخرون بجروح خطيرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا"، أن نحو 45 شخصا أصيبوا في الانفجار، من بينهم مواطنون وأفراد من فرق خدمات الطوارئ.

ومن بين المصابين 11 شرطيا، وعنصر من قوات شرطة الكارابينيري، الدرك، الإيطالية، و6 رجال إطفاء، و3 مسعفين تلقوا العلاج من جانب فرق الطوارئ والمسعفين.

وقالت فرقة الإطفاء في البداية، إن الحادث وقع في حي برينيستينو، على مقربة من محطة تيرميني المركزية للقطارات، وذلك بعد الساعة 8 صباحا بقليل بالتوقيت المحلي "06:00 بتوقيت جرينتش".

وكانت فرق الطوارئ موجودة بالفعل في الموقع استجابةً لتقارير عن تسرب غاز، وبدأت بالفعل في تنفيذ إجراءات الإجلاء.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن تسرب غاز مسال اشتعل أثناء نقله إلى شاحنة صهريج في مستودع غاز تابع لمحطة الوقود، التي احترقت بالكامل.