الحوثيون: قتلى وجرحى وتضرر عدد من المنازل في الغارات الإسرائيلية الأخيرة

أفادت وسائل إعلام حوثية، بوقوع قتلى وجرحى وتضرر عدد من المنازل في الغارات الإسرائيلية الأخيرة على صنعاء.

ونقلت قناة «الميسرة»، عن مراسلها قوله، إن العدوان الإسرائيلي على مقر التوجيه المعنوي في حي التحرير وسط العاصمة أسفر عن وقوع عدد من القتلى والجرحى.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأربعاء، شن غارات جديدة على صنعاء والجوف في اليمن.

وأشار في بيان، إلى شن غارات على أهداف عسكرية تابعة لجماعة الحوثي في محيطي صنعاء والجوف.

وأوضح أن هذه الغارات تأتي على خلفية الهجمات التي يشنها الحوثيون على إسرائيل، التي أُطلقت خلالها طائرات مسيّرة وصواريخ.

وأمس الثلاثاء، أعلنت الحوثي، تنفيذ عمليات عسكرية «ناجحة» هاجمت فيها أهدافا إسرائيلية «حساسة وحيوية» في مناطق إيلات ومطار رامون والقدس المحتلة.

وبحسب بيان صادر عن الجماعة، نفذت القوة الصاروخية عملية عسكرية بصاروخ باليستي فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» الانشطاري متعدد الرؤوس، مستهدفا عدة أهداف حساسة في محيط مدينة القدس المحتلة.

وأشار البيان إلى تنفيد سلاح الجو المسير التابع للجماعة «عملية عسكرية ناجحة بـ3 طائرات مسيرة استهدفت مطار رامون، وهدفين حيويين في منطقة إيلات».

ويهاجم الحوثيون إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، ويستهدفون سفنا مرتبطة بها أو متجهة نحوها، ويقولون إن هجماتهم تأتي ردا على الإبادة الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة.