محافظ الإسكندرية يتفقد طريق الكورنيش للتأكد من التزام المنشآت والشواطئ بالضوابط القانونية والاشتراطات البيئية

- محافظ الإسكندرية يأمر بإلغاء تخصيص أحد الجراجات الملحقة بأحد الكافيهات بمنطقة سيدي جابر

أجرى أحمد خالد ، محافظ الإسكندرية، جولة ميدانية موسعة بطريق الكورنيش، شملت عددًا من المناطق بداية من سيدي جابر وسبورتنج وسان ستيفانو ومحمد نجيب، وصولًا إلى شاطئ ٤٥، وذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة لحالة الانضباط العام، والتأكد من التزام المنشآت والشواطئ بالضوابط القانونية والبيئية، والحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة.

وخلال الجولة، أصدر المحافظ توجيهاته للسكرتير العام المساعد بإلغاء تخصيص أحد الجراجات الملحقة بأحد الكافيهات بمنطقة سيدي جابر، بعد رصد استغلاله بطريقة غير قانونية وعدم الإهتمام بالنظافة العامة كما وجه بالتفتيش الفوري على أحد الكافيهات بمنطقة سبورتنج، لعدم التزامه بالاشتراطات البيئية ومتطلبات الحماية المدنية، وأمر بإزالة عدد من الأكشاك التابعة له والتي كانت تحجب الرؤية وتشوّه المظهر العام بطريق الكورنيش.

وفي منطقة سان ستيفانو، كلف المحافظ الإدارة العامة للمرور بالتحفظ الفوري على الدراجات البخارية المخالفة والمتروكة أمام إحدى المنشآت، كما وجّه بتحرير مخالفات مرورية فورية لكافة السيارات المتوقفة بشكل عشوائي ومخالف بطول الكورنيش، وذلك لمنع التكدسات وضمان السيولة المرورية.

واختتم المحافظ جولته بتفقد شاطئ ٤٥، حيث رصد عددًا من المخالفات، من بينها عدم توحيد ألوان الشماسي، والسماح للرواد بالخروج خارج حدود الشاطئ بالمخالفة للتعليمات وعلى الفور، كلف مدير الإدارة العامة للسياحة والمصايف بتحرير محاضر وغرامات فورية ضد مستغلى الشاطئ واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكد محافظ الإسكندرية أن الجولات الميدانية المفاجئة مستمرة لضبط الشارع السكندري، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفات تمس المظهر الحضاري أو تعيق راحة المواطنين، مشيرًا إلى أن طريق الكورنيش يُعد الواجهة السياحية الأولى لعروس البحر الأبيض المتوسط، ويجب أن يظل دائمًا في أبهى صورة تليق بأهالي الإسكندرية وزائريها من مختلف المحافظات